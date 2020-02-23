Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в День защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.

В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили установили возле мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Глава российского государства подошел к венку и поправил ленту.

Вместе с российским лидером в торжественной церемонии участвовали глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и все руководство военного ведомства. Кроме того, на мероприятии присутствовали другие члены правительства, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.