Американист объяснил, зачем США обвинили РФ в дезинформации о коронавирусе

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о короновирусе. По мнению американиста Владимира Брутера, это часть информационной войны, которую Вашингтон развязал против России, чтобы оказывать давление на нее и ее граждан.

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер заявил накануне, что тысячи связанных с РФ аккаунтов в соцсетях якобы распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе. В частности, американец сообщил, что в рамках российской кампании утверждается, будто вирус COVID-19 является биологическим оружием, произведенным ЦРУ «для ведения экономической войны с Китаем».

«Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи», — цитирует Рикера AFP.

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, это заявление сотрудника Госдепа демонстрирует, что Вашингтон продолжает информационную войну против Москвы.

«США продолжают безосновательно обвинять Россию во всем, в чем придется. Просто для того, чтобы поддерживать определенный фон. Фон ненависти, фон обвинения России во всех бедах человечества. США выгодно выставлять Россию агрессором, неадекватной страной, которая неправильно себя ведет. Это делается для того, чтоб поощрять враждебное отношение к России как в элитах, так и в обществе. Это позволяет американцам преследовать нашу страну, вводить против нее и ее граждан санкции, лишать Россию возможности участвовать в принятии важных международных решений. Это известно, в поведении США нет ничего нового», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Владимир Брутер.

При этом американист считает, что Россия в условиях постоянных безосновательных обвинений со стороны США ведет себя предельно дипломатично.

«Российское руководство заняло принципиальную позицию не повышать уровень конфликта и придерживается ее с самого начала. Оно считает, что конфликт надо хотя бы пытаться гасить, что надо противопоставлять линии Вашингтона некую линию на снижение уровня напряженности. Собственно, для российских властей это стандартное поведение. И чем дольше они будут его демонстрировать, тем лучше. Потому что время играет на руку России. Оно помогает ей стабилизировать ситуацию, усиливать собственную безопасность и неким образом отстроиться от той политики, которую в отношении РФ проводит Запад, используя тот же коронавирус», — считает политолог.

Брутер добавил, что США ошибаются, полагая, будто их преимущество в информационном поле помогает им заставить другие страны поверить в их фейки о России.