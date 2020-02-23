Трамп планирует заблокировать публикацию книги «предателя» Болтона

Вашингтон, 23 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует не допустить публикации книги своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, которого он считает «предателем». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Согласно сведениям издания, глава вашингтонской администрации заявил сотрудникам Белого дома, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому он сообщал тайную информацию.

Кроме того, как отмечают журналисты, подобное намерение американский президент уже высказывал во время состоявшегося в начале этого месяца неофициального обеда с репортерами.

«Мы собираемся попытаться заблокировать публикацию книги», — уточнял Трамп.

Хозяин Белого дома обращал внимание на то, что он дал Болтону работу, а тот «обернулся против него». Трамп указывал, что экс-советник «просто все выдумывает».

Напомним, ранее Болтон направил черновой вариант своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержатся ли в ней секретные данные. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором указала, что в неопубликованной книге экс-чиновника имеется «существенное количество засекреченной информации». Представляющий интересы Болтона юрист это опровергает.