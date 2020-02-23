Лазарев опубликовал трогательное поздравление сына с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Известный певец Сергей Лазарев поделился с фанатами необычайно трогательным видео, на кадрах которого сын артиста Никита поздравил отца с Днем защитника Отечества.

Мальчик на камеру прочел стихотворение, в котором назвал родителя «самым замечательным и лучшим из отцов».

«Спасибо, милый папочка, что ты достался мне. Люблю улыбку ясную, она как свет в окне», — продекламировал Никита на опубликованном видео.

Лазарева, судя по посту, до глубины души тронуло поздравление сына.

«Мое счастье, обожаю!! Просто до слез!» — написал звездный отец в Instagram.

Лазарев долгое время скрывал детей от общественности. Лишь недавно стало известно, что он воспитывает не только Никиту, который родился в 2014 году, но и Аню — девочка, по словам артиста, появилась на свет в 2018 году. СМИ узнали, что малыши родились от разных суррогатных матерей.

Музыкант признавался, что жениться он пока не собирается и работает в «другом направлении». Себя он назвал счастливым человеком, который старается как можно больше времени уделять воспитанию детей. Самым сложным в этом процессе он назвал распределение внимания, чтобы и Никите, и Ане хватало любви.

Недавний праздник — День всех влюбленных — Лазарев провел в обществе бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой. Поклонников возмутила выходка 48-летней телеведущей, которая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.