Пушков отреагировал на признание «вирусологов в спортивных костюмах»

Москва, 23 февраля. Отсутствие «спецподстрекателей» в Новых Санжарах было ожидаемым, этих людей выдумал Киев. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Как и следовало ожидать, «спецподстрекателей» в Новых Санжарах не нашли — все это выдумки Киева. Полтавские хлопцы заявили, что они не приезжие «вирусологи в спортивных костюмах», а местные жители, которых просто достали все решения властей. Обличения Зеленского бьют мимо цели», — отреагировал сенатор в своем Twitter.

Напомним, в четверг, 20 февраля жители поселка Новые Санжары Полтавской области выступили против размещения в местном санатории потенциально опасных сограждан, эвакуированных из Китая на фоне вспышки коронавируса.

Они устроили протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Недовольные украинцы отказывались пропускать автобусы с эвакуированными на территорию учреждения и закидывали их камнями, уточняет URA.RU.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что волнения в поселке спровоцировали некие профессиональные подстрекатели, которые были привлечены к эвакуации со стороны намеренно, а затем исчезли.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «кто-то сознательно сеял среди людей панику». Он также пояснил, что речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах», которых в соцсетях обвинили в том, что они не местные жители.

Позднее участники беспорядков в Новых Санжарах в записанном видео объяснили, что являются жителями Полтавской области, а не приезжими.