Сирия новости 23 февраля 12.30: армия Турции открыла огонь по позициям САА в Ракке, в Идлиб прибывают отряды спецназа

Сирия, 23 февраля. Армия Турции открыла огонь по позициям САА в Ракке. В Идлиб из соседних провинций переброшены отряды сирийского спецназа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепленные районы «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо у поселения Дарат-Изза обстреливают из артиллерии позиции вооруженных группировок, в Идлиб направили подкрепления и конвои военной техники, в Ракке при обстреле со стороны турецкой армии потеряли ранеными четырех солдат.

Армия Турции и союзные силы: направили конвой подкрепления на запад Хамы к пунктам наблюдения, обстреляли военнослужащих сирийской армии на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): в Алеппо нанесли ракетный удар по позициям правительственных сил, в Ракке совместно с турецкими военнослужащими атаковали САА у города Тель-Абъяд.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо продолжаются бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и «Хайят Тахрир аш-Шам». Агентство Aleppo AMC сообщает, что военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам террористов из артиллерии в окрестностях поселка Дарат-Изза.

К северо-западу также отмечаются боестолкновения армии с отрядами вооруженных группировок. Боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» нанесли ракетные удары по позициям правительственной армии у деревни Ахрас и к югу от города Тель-Рифат, как передал источник в сети Twitter (Breizhman1983). Военнослужащие в ответ обстреляли из пулеметов укрепленные огневые точки противника.

Провинция Идлиб

Утром возобновились боевые вылеты авиации сирийской армии. Как сообщает источник в сети Twitter (mohmad_rasheed), на юге провинции с воздуха были атакованы укрепленные районы вооруженных группировок у поселка Аль-Фатир, деревень Маарзита и Юзеф. Источник также сообщает, что исламистам удалось заблокировать попытку продвижения сил САА и союзных сил на пути к поселению Шейх-Дамес сегодня ночью.

Источник приближенный к боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», сообщает об убитых и раненых в рядах правительственной армии, а также об уничтожении нескольких бронированных автомобилей после нападения с применением тяжелой артиллерии на военную колонну у города Серакиб в юго-восточной части провинции, как цитирует Telegram-канал (Idlib 55). Боевики также обстреляли позиции армии из РСЗО у деревни Мадая.

Как сообщает ливанское издание Al Masdar, на юг провинции были переброшены конвои подкрепления и бронетехники САА, а также отряды военнослужащих и членов 25-ой специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра») из соседних с Идлибом провинций. Расширение военного присутствия армии Башара Асада на юге провинции происходит после того, как два дня назад ей удалось отразить у стратегического города Найраб атаку со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок, которую также поддержала армия Турции, обстреляв жилые кварталы.

Провинция Ракка

Приближенный к боевикам вооруженной оппозиции медиаресурс Step News сообщает, что к западу от города Тель-Абъяд турецкие военные и подконтрольные Анкаре группировки открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям сирийских военнослужащих. Причины столкновения не указаны. Источник сообщает, что в результате обстрела были тяжело ранены четверо военнослужащих САА. Официальные СМИ пока не подтверждают сообщения о потерях армии в данном направлении.

Провинция Хама

Конвой турецкой армии из 10 бронированных автомобилей прибыл в Хаму через переход «Хирбет аль-Джуз» и направился к пунктам наблюдения турецкой армии на западе провинции, как сообщает Telegram-канал (@News Turkey). Ранее поступала информация от различных военно-аналитических источников о том, что в идлибскую зону деэскалации за последние две недели Турция направила свыше двух тысяч единиц техники, включая бронированные автомобили, танки и БТР, а также около 7 тысяч солдат, включая отряды спецназа. Анкара также подвозит к границе с Идлибом зенитно-ракетные комплексы ATILGAN.