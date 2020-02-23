Поклонская рассказала, каким должен быть настоящий мужчина

Симферополь, 23 февраля. Экс-депутат Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская в День защитника Отечества рассказала, каким должен быть настоящий мужчина.

«В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и, главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность», — сказала РИА Новости Поклонская.

Кроме того, по ее мнению,настоящий мужчина должен быть «без намека на гордыню и мелочность». Поклонская добавила, что о мужчине можно многое сказать по его отношению к женщинам.

«Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине», — пояснила она.

К слову, у Поклонской сейчас нет любимого мужчины. Второй по счету брак с экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым продлился около года. Соловьев заявил журналистам, что они расстались, потому что «два лидера в одной семье — гремучая смесь». От первого мужа Поклонская родила дочь Анастасию. Девочке уже 14 лет.

В начале февраля Поклонская удивила пользователей необычной фотосессией. Снимки в «голливудском стиле» она выложила на своей личной странице Facebook.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш», — цитирует НСН запись парламентария.

В День защитника Отечества своим мнением о том, каким должен быть настоящий мужчина, а не «мусина», поделилась острая на язык блогер Елена Миро. В своем ЖЖ она прошлась по «офисным оладушкам» и «творческим защитничкам», высмеяла и их жен-курочек, которые дарят им одеколоны.