ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки

Донецк, 23 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале руководитель администрации города Иван Приходько.

По его словам, в результате обстрела со стороны киевских силовиков были повреждены дома, а также автомобиль и хозяйственные постройки. Он также отметил, что всего различные повреждения получили около 10 строений, сообщает радио Sputnik.

В начале уходящей недели Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что ВСУ нанесли массированный удар по населенным пунктам республики для того, чтобы эвакуировать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию населенного пункта Голубовское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает минские договоренности.