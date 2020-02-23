Разин предложил Шепелеву работу

Москва, 23 февраля. Музыкальный продюсер Андрей Разин предложил работу известному телеведущему Дмитрию Шепелеву, который недавно объявил об уходе с Первого канала.

Разин признался, что с большим уважением и сочувствием относится к ведущему, которого считает «очень интеллигентным и талантливым парнем».

«Дима, держись. Проект «Дискотека «Союз» приглашает тебя быть нашим ведущим», — написал продюсер в Instagram.

Он отметил, что Шепелев таким образом будет обеспечен работой как минимум на ближайшие пару лет. Продюсер при этом выразил надежду, что на Первом канале все же «одумаются» и «оставят» ведущего.

«Люди тебя любят», — заключил Разин.

Сам телеведущий пока никак не отреагировал на предложение Разина.

Недавно Шепелев призвал поклонников не делать его уход с Первого канала трагедией. Он подчеркнул, что решение уволиться было взвешенным. Журналист вел программу «На самом деле».

Шепелев пока не сообщил, что послужило причиной его ухода с одного из главных федеральных каналов страны. Уточнил лишь, что расторжению трудового контракта «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии».

Далеко не все восприняли новость положительно и пожелали ведущему дальнейших успехов в карьере. Некоторые интернет-пользователи сочли, что уход Шепелева с Первого канала стал кармой за Жанну Фриске.