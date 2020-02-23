Федосеева-Шукшина намерена взыскать два миллиона с фонда имени мужа

Москва, 23 февраля. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга выиграли дело, в рамках которого директор фонда Василия Шукшина Николай Кузнецов пытался отсудить у актрисы три миллиона рублей за обвинения в мошенничестве. Теперь женщины планируют добиться денег от него.

Судебное разбирательство между женщинами и директором фонда «Весна», носящего имя известного актера, началось в начале 2019 года. Мужчина возмутился, как в одном из интервью вдова Шукшина назвала его мошенником.

Она обвиняла Кузнецова в том, что он якобы подделывал отчеты, за счет чего незаконно присваивал деньги организации. Оскорбленный мужчина обратился к юристам с просьбой взыскать со знаменитой семьи свыше двух миллионов рублей за клевету.

Интересы Федосеевой-Шукшиной в суде представила адвокат Юлия Вербицкая. По ее словам, ситуацию удалось урегулировать только сейчас.

«Сначала он обратился с иском к Лидии Николаевне, потом резко изменил требования и включил в качестве ответчика ее дочь Ольгу Шукшину. Конечно, потрепал им немало нервов. Но Кузнецов проиграл в судебной борьбе», — пояснила она в интервью StarHit.

Защитница отметила, что останавливаться на достигнутым они с представительницами звездной семьи не собираются. Вербицкая сообщила о намерении взыскать с Кузнецова компенсацию за судебные затраты и моральный вред в размере примерно двух миллионов рублей.

После смерти Шукшина его вдова вышла замуж за известного основателя и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Дочь актрисы Ольга рассказывала, что пара вместе уже более 20 лет, но узаконить отношения решила недавно.

Она также сообщала, что влюбленная актриса переписала свое завещание в пользу нового мужа, передала ему свою квартиру в Москве.