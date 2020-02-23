Мощное землетрясение произошло на границе Ирана и Турции

Анкара, 23 февраля. Мощное землетрясение произошло на востоке Турции у границы с Ираном, погибли по меньшей мере семь человек. О последствиях природного явления рассказал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых», — уточнил он.

Пять граждан, по его словам, получили множественные травмы, их госпитализировали.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля, пишет RT. Очаг подземных толчков залегал на глубине пять километров, эпицентр находился в 141 километрах к западу от города Тебриз.

Отметим, что это уже далеко не первый природный катаклизм, коснувшийся Турции, за месяц. В конце января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг. Подземные толчки ощущались в ряде восточных провинций Турции, а также на севере Сирии. Погибли более 40 человек, передает радио Sputnik.