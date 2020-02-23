Назван топ-10 самых мужественных городов России и СНГ

Москва, 23 февраля. Рейтинг самых мужественных городов Российской Федерации, составленный по результатам интернет-опроса, возглавила столица. Об этом в воскресенье сообщает ТурСтат.

Специалисты провели исследование, узнав мнение свыше пяти тысяч пользователей касательно того, в каком городе России и СНГ «самые мужественные мужчины».

В топ-10, помимо Москвы, были включены Екатеринбург, столица Белоруссии, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан, пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что за Москву проголосовали 14% опрошенных, за Екатеринбург — 11%, за Минск — 10%, за Ростов-на-Дону — 9%, за Краснодар — 8%. Как отмечает РИАМО, меньше всего голосов отдали за столицу Казахстана — 3%.