Центробанк, Сбербанк и правительство — в чем суть сделки. Николай Стариков

Гостем программы «По-стариковски» стал доктор экономических наук Михаил Делягин. В новом выпуске эксперты обсудили новость о том, что Центробанк планирует продать правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка.

По мнению Николая Старикова, схема такой сделки выглядит странно: контрольный пакет Сбербанка Минфину продает Центробанк, а средства на это идут из Фонда национального благосостояния России. «Государство из одного кармана перекладывает деньги в другой и так далее. Будто «кручу-верчу, запутать хочу», — удивляется Николай. Но как отмечает Михаил Делягин, такие федеральные активы можно передавать, так как у них один собственник. Но за этой схемой необходим пристальный контроль, так как возможно расхищение средств. Кстати, уже известно, что деньги от продажи направят на финансирование социальных инициатив, которые изложены в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.О других плюсах и минусах сделки подробнее в выпуске программы «По-стариковски».