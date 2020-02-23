Лорак поразила поклонников выдающимся декольте

Москва, 23 февраля. Украинская певица Ани Лорак приятно поразила поклонников платьем с выдающимся декольте.

На личной странице в Instagram она опубликовала два варианта одного фото. Первый снимок певица показала в черно-белой обработке, а второй оставила в цвете. Лорак предложила фолловерам выбрать, какой из кадров понравился им больше.

«Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Черно-белое или цвет?!» — обратилась к фанатам певица.

На снимке звезда запечатлена в фотостудии. Она стоит в окружении осветительных приборов, сосредоточенных на ней, в черном обтягивающем платье по фигуре, которое отличает глубокое декольте и необычный декоративный элемент — бретели, выполненные в виде золотистых цепей. При этом в провокационном наряде артистка будто с испугом оглядывается через плечо.

Мнения фанатов относительно варианта цветовых фильтров разделились, но все сошлись во мнении, что эта фотография стала для певицы одной из самых удачных.

Поклонники написали, что Лорак выглядит великолепно вне зависимости от цвета фото. Многие назвали певицу шикарной и идеальной.

«Шикарна», — отметила _dashaapro_. «Вы прекрасны на любом фото!!» — заявила tair_ttk. «Наша любимая», — призналась miraidaalieva. «Идеально, просто супер», — оценил loginov7439. «Обе шикарны, сводите с ума своей красотой. Красавица. Идеальна в любом цвете», — подчеркнула diva_anilorak78. «Ты богиня!!!» — провозгласила achiiboo.

Такую единогласную похвалу от поклонников в соцсети певица встречает довольно редко. Как правило, в последнее время фанаты критикуют ее за чрезмерное увлечение пластическими операциями и слишком заметную обработку фотографий.

По их мнению, стремясь к совершенству, Лорак теряет индивидуальность и привлекательность.