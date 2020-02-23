Миро предложила запретить праздновать 23 февраля «офисным оладушкам»



Москва, 23 февраля. День защитника Отечества должны отмечать только военные. Причем те, кто в настоящее время проходит службу в рядах ВС РФ, а не находится в запасе, заявила блогер Елена Миро.

«Я считаю, что 23-е праздновать должны только военные. Действующие. Не те, кто год-два отстрадал дедовщиной по призыву, а профессионалы», — написала она в своем ЖЖ.

24 февраля, по мнению писательницы, нужно посвятить повышению боевой подготовки, «чтобы не ввалили».

Кроме того, Миро призналась, что ее очень веселит, когда День защитника Отечества празднуют так называемые «офисные оладушки» и прочие творческие «защитнички». «Офисными оладушками» Миро называет тех, кто «откосил от службы ввиду плоскостопия».

«Нет, ну серьезно, ржака ведь! <…> Сидит оладушек с важным видом, пузико чешет. Носочки красивые, в танчики он играет. Тут приходит жена-курочка и презентует ему одеколон и дезодорант, потому что муженек мыться не очень любит — трудно голыми ножками в ванну залезть», — с сарказмом написала она.

Тут же она опубликовала коллаж со звездными парами, которые, как считают Миро, как раз представляют такие тандемы «курочек и оладушков». Среди них оказались Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко.

Больше всего Миро раздражает, что такие «оладушки» с удовольствием принимают подарки и выслушивают комплименты жен в духе: «Ох ты мой защитничек милый! Мусина! Мой мусина!».

«Хорошо еще, если вечером они никуда не пойдут все это дело отметить, а то вдруг хулиганов встретят. Вот ведь тогда совсем не до смеха будет», — добавила она.

По мнению блогера, единственно правильным делом для горе-защитничков будет поездка в «Ашан» за продуктами — «Хоть какая-то польза».