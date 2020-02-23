В МЧС рассказали подробности доставки россиян с Diamond Princess в Казань

Казань, 23 февраля. На борту самолета, доставившего восемь граждан РФ с круизного лайнера Diamond Princess в столицу Татарстана, были соблюдены все меры предосторожности. Об этом журналистам в воскресенье рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отмели, что 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из японской столицы в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Йокогама, передает ТАСС.

Отмечается, что члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах. В настоящее время они отдыхают после продолжительного перелета и в скором времени вернутся домой. В общей сложности спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников министерства, пишет «Царьград».

Ранее заместитель председателя Кабмина РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном лайнере. В страну вернулись восемь россиян, из которых у троих во время пребывания на лайнере был обнаружен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета.

Как ранее сообщал НСН, в Италии второй человек скончался от заражения вирусом COVID-2019.

Напомним, в конце 2019 года КНР уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань. По последним данным, от болезни умерли более 2 тысяч человек.