Орлова намекнула, что наконец нашла свою любовь

Париж, 23 февраля. Известная эстрадная певица и актриса Ольга Орлова опубликовала в Instagram романтический снимок из Парижа. По намеку звезды фанаты решили, что 42-летняя телеведущая наконец нашла свою любовь.

«Я точно знаю, что каждый человек заслуживает счастья. Дело за малым — верить в него и дождаться. Я верила», — написала Орлова.

Она загадочно добавила «привет» и поставила после слова сердечко. Поклонники тут же решили, что актриса таким образом решила публично признаться в чувствах новому возлюбленному, о котором вкратце рассказала еще в декабре.

В январе, напомним, звезду запечатлели в обществе некоего мужчины. После Орлова объявила, что не против второй раз выйти замуж.

«Счастья вам! Простого человеческого счастья!» — пожелала iartamoshina.

«Поздравляю вас, Олечка. Это счастье, когда люди встречаются и любят», — отметила annaperegudova7.

«Справедливость восторжествовала», — констатировала u.natascha.

Одна из первых солисток поп-группы «Блестящие» недавно оказалась в центре скандала. Эстрадная певица опубликовала снимок с празднования Дня всех влюбленных, на котором запечатлена в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым. Наталья Шкулева, жена журналиста, мгновенно и весьма резко отреагировала на такой пост.