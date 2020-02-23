Похудевшая Лолита похвасталась фигурой в белом купальнике



Москва, 23 февраля. Похудевшая Лолита Милявская похвасталась своей фигурой в эффектном белом купальнике. 56-летняя певица сняла себя на видео и опубликовала ролик в Instagram.

Она поделилась своими большими творческими планами, а затем сообщила, что собирается совершить заплыв в бассейне. Лолита призналась, что не любит заниматься спортом, но старается по мере сил увеличивать свою физическую активность.

«Не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через «не хочу», иди! Тебе еще работать и работать!», с удовольствием подчиняюсь», — поделилась она.

Подписчики отметили, что певица стала гораздо лучше выглядеть, и засыпали ее комплиментами.

«Как же вы похорошели и помолодели, просто невероятно», «Мне бы так выглядеть в свои 53! Вы — супер», «Лолита у меня буря эмоций от вашей красоты! Я вижу, какую силу воли вы проявляете. От души желаю вам быть самой счастливой!» — написали они в комментариях.

Не исключено, что на такие внешние изменения повлиял новый возлюбленный певицы. Известно, что недавно она улетела отдыхать с таинственным незнакомцем. Пару видели в аэропорту «Шереметьево».

До этого Лолита состояла в браке с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Мужчина оказался обманщиком и долгое время изменял жене. Теперь артистка хочет доказать в суде, что ее брак был фиктивным, и Иванов любил совсем не ее, а только деньги, которыми с удовольствием пользовался и тратил на любовницу.