Экс-депутат Рады ответил бывшему коллеге, выступившему против снятия водной блокады Крыма

Украина намерена объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы и создать предприятие «Воды Таврии» для подачи воды в Крым. Экс-депутат Верховной рады Сергей Хлань призвал жителей Херсонской области выступить против этого решения киевских властей, а его бывший коллега Алексей Журавко напомнил, что Хлань лично участвовал в водной блокаде Крыма.

О находящемся у премьер-министра Украины Алексея Гончарука распоряжении создать до поливного сезона единое публичное акционерное общество «Воды Таврии» Сергей Хлань сообщил в своем аккаунте в Facebook. По мнению политика, это фактически означает приватизацию двух ключевых каналов Херсонщины, что отрицательно скажется на аграрном секторе региона и превратит Херсонскую область в «феодальный край».

«Это очень серьезная проблема, перед которой наши прошлые конфликты и разногласия превращаются в детские обиды в песочнице», — предупреждает Хлань.

Однако депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко полагает, что Хлань намеренно нагнетает обстановку, настраивая жителей Херсонщины против «здравого решения» Киева.

«Я знаю этого персонажа, Сергея Хланя. Что он сделал, когда был народным депутатом от Херсонской области? Что он сделал для своих земляков? Ничего дельного. А сейчас пытается вызвать панику среди местных аграриев, убеждая их, что воду пустят в Крым, а им не останется. Это же бред! До водной блокады Крыма все работало. И сейчас будет работать! Пусть не путает народ и про приватизацию не врет», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко.

Он напомнил, что водная блокада Крыма длится с 2014 года.