«Голодный мужчина» Стоян поделился рецептом «марсианских блинов»

Москва, 23 февраля. Ведущий YouTube-шоу «Голодный мужчина» Сергей Стоян, кулинарный эксперт Юлия Калинина и известный российский шеф-повар Анатолий Крюков в преддверии Масленицы поделились идеями нетипичных рецептов блинов и блюд на их основе.

По мнению Стояна, Масленица — это хороший повод вспомнить проверенные бабушкины рецепты и добавить в них уникальности. Ведущий сообщил Nation News, что готовит блины с куркумой, благодаря которой они приобретают цвет красной планеты. За такой оттенок он дал им название «марсианские».

Стоян рассказал, как приготовить такие необычные блины. Для них понадобятся: 200 грамм муки, 0,5 чайной ложки соли, 0,25 чайной ложки соды, 1 столовая ложка сахара, по одной чайной ложке крахмала и куркумы, 370-400 мл воды и 2 столовых ложки подсолнечного масла. В качестве начинки ведущий порекомендовал использовать сливочное масло, мед и пасту из семян какао-бобов.

Кулинарный эксперт Юлия Калинина также поделилась идеей необычной начинки.

«Нужно взять сыр маскарпоне и кусочки ананасов. Вкладываем все в блин, затем сворачиваем его. Сверху поливаем клубничным топпингом. Вкус сладкой клубники и сыра маскарпоне идеально сочетается. Это действительно очень вкусное блюдо, и моя семья его просто обожает», — пояснила она.

Специалист также предложила еще один вариант начинки на основе тыквы. Для этого рыжий плод необходимо порезать на кусочки или натереть на терке, затем обжарить его на сливочном масле до золотистой корочки и добавить мед, кардамон и ванилин. После тушения полученную смесь завернуть в блин.

Однако главным блюдом на праздничном столе, по мнению Калининой, может стать блинный пирог. Лучшим наполнением для него эксперт считает сливочный сыр в сочетании с курицей и грибами.

Шеф-повар Анатолий Крюков предложил попробовать в эту Масленицу свекольные блины.

«В разведенную для блинов опару, на один литр, мы добавляем 50 миллилитров свекольного сока. Жарим как обычно, а вот заправлять такие блины нужно творожным муссом и свежей черникой. Получаются сладкие роллы, которые придутся по вкусу всем, в особенности детям», — рассказал он.

Тем, кто следит за фигурой, Крюков посоветовал использовать в приготовлении гречневую или рисовую муку вместо пшеничной, а также напомнил, что таким лакомством, как блины, лучше не злоупотреблять. По его словам, полезная для организма норма в день — всего лишь не более двух блинов.

Ранее о том, как лучше употреблять блины, чтобы минимизировать вред организму, в эфире НСН напомнила известная врач-диетолог Маргарита Королева. Она посоветовала готовить блины дома, а не покупать полуфабрикаты в магазинах, употреблять их в первой половине дня и есть как самостоятельный продукт, отказавшись на блинной неделе от других источников простых углеводов.