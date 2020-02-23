Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору тортов и пирожных

Москва, 23 февраля. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали при выборе кондитерских изделий скрупулезно читать информацию на этикетке, в особенности то, что напечатано маленькими буквами. На упаковке непременно должны указываться дата изготовления и срок реализации продукции. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали тщательно изучать состав торта и пирожных перед покупкой. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, эмульгаторы и загустители, то это говорит о том, что производитель решил сэкономить, а также продлить срок хранения изделия. Помимо этого, эксперты напомнили, что искусственные ингредиенты в продукции могут отрицательно повлиять на здоровье и организм, пишет «Вечерняя Москва».

Хранить пирожные и торты необходимо при температуре от 2 до 6 градусов выше нуля. Кроме того, в ведомстве посоветовали приобретать десерты исключительно в стационарных магазинах, где созданы все нужные условия для их хранения. Выбирать продукцию лучше местных производителей, отметили специалисты, поскольку импортный товар может содержать консерванты, сообщает RT.