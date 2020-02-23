Андрейченко шокировала фанатов нездоровым внешним видом и пугающим смехом

Москва, 23 февраля. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, которая не раз делилась с поклонниками познаниями в эзотерике, рассказала фанатам о подошедшем к концу «магическом» периоде. Подписчики, однако, обратили большее внимание не на речь звезды, а на ее внешний вид.

«Закрываются врата судьбы 22.02.2020!» — написала известная актриса в посте в Instagram и прикрепила видео с обращением к фанатам.

Поклонники тут же отреагировали на послание звезды. В многочисленных комментариях они выразили обеспокоенность как словами, произнесенными Андрейченко о вратах судьбы и колесе сансары, так и ее внешним видом, и пугающим смехом.

Фанатов шокировало, какой нездоровой выглядит их любимая актриса. По их мнению, виной всему мог стать неудачный ракурс, который Андрейченко выбрала для съемки. Некоторые предположили, что все дело в алкоголе, которым, на их взгляд, якобы злоупотребляет звезда.

«Кошмар, что она с собой сделала?? На мертвеца похожа», — прокомментировала alla_3513.

«До чего все наигранно, аж тошнит! То бухает, то святая!» — грубо высказалась tatianavinogradova1691.

«А какая актриса была!» — вторила shcherbakovasvetlana128.

«Ужас тихий!!! Где же эта наша Мэри Поппинс? Сама себя довела до страха божьего — на своей духовной пище и соках», — написала olgazhukova68.

Артистка театра и кино, прославившаяся благодаря главной роли в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания», давно не живет в России. В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу — австрийскому актеру и кинорежиссеру Максимилиану Шеллу, с которым впоследствии развелась.

Сейчас 63-летняя актриса живет в Мексике, где занимается духовными практиками. Андрейченко открыла свой центр йоги и стала вегетарианкой.

Недавно фанатов взбудоражила история с «исчезновением» актрисы. Ее представитель Ян Трунцев объявил, что звезда перестала выходить на связь. Однако вскоре звезда опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что решила «набраться сил», выключила телефон и отправилась на несколько дней в «специальное поселение в джунглях».