ЛНА потребовала от мирового сообщества пресечь преступления Турции в Ливии

Тобрук, 23 февраля. Мировому сообществу следует изучить преступные действия Турции в Ливии и пресечь их, заняв взвешенную и четкую позицию по отношению к турецкому вмешательству во внутриливийские дела. Об этом заявил бригадный генерал Халид Махджуб, возглавляющий управление по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии, сообщает Libyaschannel.

По словам генерала, продолжающаяся интервенция Турции губительным образом сказывается на урегулировании кризиса в Ливии. Позиция международного сообщества, в том числе и Совета Безопасности ООН, по отношению к этому вопросу слишком гибкая и неопределенная. Махджуб добавил, что недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке наемников на территорию Ливии подтверждает заявление о недостаточной жесткости мировых держав к преступлениям Турции в североафриканской стране.

Эрдоган проводит губительную политику в отношении ливийского кризиса, препятствуя мирному урегулированию конфликтной ситуации в стране, поставляя силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружие и военную технику. Накануне ливийские СМИ сообщили, что боевики ПНС получили крупный военный груз —турецкий боевой десантный корабль доставил 100 тонн оружия и боеприпасов. Кроме того, в распоряжении террористов оказались несколько танков Leopard 1T, а также РЗСО Т-300 Kasrga и десятки бронемашин ARMA.