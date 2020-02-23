Александр Маршал назвал потрясающей свою пенсию

Москва, 23 февраля. Бывший лидер коллектива «Парк Горького» Александр Маршал перед выступлением в московском Крокус Сити Холле назвал потрясающей свою пенсию в 12 тысяч рублей. По словам музыканта, он даже не понимает, что «с ней делать».

«У меня потрясающая пенсия в 12 тысяч. Круто, да? Как вам сказать, я даже не знаю, что с ней делать. Это хорошо, что у меня есть возможность работать и зарабатывать», — признался исполнитель.

По мнению Маршала, с этой ситуацией необходимо что-то делать, поскольку прожить на такую пенсию нереально, пишет kp.ru.

Он также выразил надежду, что, может быть, его коллеги по цеху Валерия и Шнуров, которые подались в политику, смогут как-то решить эту проблему.

Ранее телеведущий Леонид Якубович предложил быстрый способ повышения пособий для пенсионеров. Шоумен призвал установить главе министерства труда минимальную пенсию. По словам Якубовича, размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей. Он напомнил, что трудится с 1961 года.

Ранее другие представители шоу-бизнеса раскрыли размеры своих пенсий. Так, к примеру, исполнительница Эдита Пьеха получает 45 тысяч рублей, Лев Лещенко — 30 тысяч рублей.

Напомним, с 1 апреля нынешнего года в России произойдет индексация социальных пенсий на 6,1%. Для реализации этой задачи будет потрачено 21,7 миллиарда рублей.