Порошина шокировала фанатов фотографией старшей дочери

Москва, 23 февраля. Актриса Мария Порошина, известная по роли волшебницы в «Дозорах» Бекмамбетова шокировала фанатов снимком старшей дочери Полины. Звезда решила разместить снимок девушки в личном Instagram-аккаунте по случаю ее дня рождения, однако в комментариях столкнулась не только с праздничными пожеланиями, но и с критикой.

Полина Куценко родилась в отношениях Порошиной с известным актером Гошей Куценко. Девушка выбрала профессию родителей и играет в знаменитом театре на Таганке, где в конце января у нее состоялась премьера спектакля «Le Тартюф».

В честь 24-летия дочери Порошина опубликовала в соцсети поздравление, которое сопроводила фотографией девушки из гримерки, сделанной перед знаковым выходом на сцену.

«Успехов, любви и здоровья! Моя именинница, так держать!» — написала звездная мать девушки.

На выбранном Порошиной снимке молодую артистку узнать трудно — на ее лице тяжелый и яркий сценический грим, на голове черные взъерошенные волосы, а на теле платье с очень объемными рукавами.

Некоторые поклонники актрисы не оцени ее идею поздравить наследницу именно этим снимком и высказались в комментариях. «Что это чучело!?», «Неудачный кадр», «И кто это?» — написали они.

«Не знаю, кому как, но мне не понравилось эта фотография», — заявила lelya6530. «Маша, это венецианский фест до вас докатился??» — поинтересовался vladimirsergeev551. «Фото тоже не понравилось», — констатировала sukovatets_inna.

Ранее молодую актрису раскритиковали и за фото, где она запечатлена в естественном образе. В Instagram-паблике Sluhi появился снимок, на котором Полина позирует со своей знаменитой мамой.