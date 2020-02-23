Порошина шокировала фанатов фотографией старшей дочери

Москва, 23 февраля. Актриса Мария Порошина, известная по роли волшебницы в «Дозорах» Бекмамбетова шокировала фанатов снимком старшей дочери Полины. Звезда решила разместить снимок девушки в личном Instagram-аккаунте по случаю ее дня рождения, однако в комментариях столкнулась не только с праздничными пожеланиями, но и с критикой.
Полина Куценко родилась в отношениях Порошиной с известным актером Гошей Куценко. Девушка выбрала профессию родителей и играет в знаменитом театре на Таганке, где в конце января у нее состоялась премьера спектакля «Le Тартюф».
В честь 24-летия дочери Порошина опубликовала в соцсети поздравление, которое сопроводила фотографией девушки из гримерки, сделанной перед знаковым выходом на сцену.
«Успехов, любви и здоровья! Моя именинница, так держать!» — написала звездная мать девушки.
На выбранном Порошиной снимке молодую артистку узнать трудно — на ее лице тяжелый и яркий сценический грим, на голове черные взъерошенные волосы, а на теле платье с очень объемными рукавами.
Некоторые поклонники актрисы не оцени ее идею поздравить наследницу именно этим снимком и высказались в комментариях. «Что это чучело!?», «Неудачный кадр», «И кто это?» — написали они.
«Не знаю, кому как, но мне не понравилось эта фотография», — заявила lelya6530.
«Маша, это венецианский фест до вас докатился??» — поинтересовался vladimirsergeev551.
«Фото тоже не понравилось», — констатировала sukovatets_inna.
Ранее молодую актрису раскритиковали и за фото, где она запечатлена в естественном образе. В Instagram-паблике Sluhi появился снимок, на котором Полина позирует со своей знаменитой мамой.
«Полина нос сделала, губы увеличила, и совершенно пропало сходство с папой Гошей Куценко», — заявила lenochkaurievna.
«Почему они похожи на трансгендеров?» — не узнала sonorraaa.
«Дочь не узнаю. Пластику сделала?» — написала tanyushka_klochkova55.