Создан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57

Москва, 23 февраля. Малогабаритная гиперзвуковая ракета создана для отечественного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказали в воскресенье журналистам источники в оборонно-промышленном комплексе ОПК).

По имеющимся данным, специалисты предприятий ОПК подготовили опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — земля» для внутрифюзеляжного размещения на Су-57, сообщает ТАСС.

По другой информации агентства, ракета в настоящее время «не испытывалась вместе с самолетом-носителем». Собеседники также не раскрыли технические характеристики новейшего боевого припаса.

В конце прошлого года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для Су-57 разработают новые виды вооружения. На тот момент, как он указал, проводились тестовые испытания с двигателем второго этапа. Кроме того, отмечалось, что после 2030 года истребитель получит гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».