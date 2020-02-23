Звезды шоу-бизнеса поделились забавными армейскими курьезами

Москва, 23 февраля. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса смогли примерить военную форму не только на экране, но и в жизни. Знаменитые артисты решили поделиться забавными армейскими курьезами и вспомнить пережитые трудности.

Актеры и музыканты, несмотря на тяготы службы, в большинстве своем вспомнили армию с теплотой. Талант не всегда помогал будущим звездам получать поблажки, но им удавалось находить лазейки, чтобы сделать армейские годы легче и веселее.

Так, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев вспомнил, что ему удалось на два дня сбежать в самоволку, чтобы сняться в известном телевизионном фильме режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». На съемочной площадке он увидел Владимира Высоцкого и получил за роль музыканта неплохие деньги.

Владимир Пресняков-старший служил в спортивной роте. Командир, зная о таланте артиста, попросил оценить способности его сына. После чего жизнь Преснякова, по его словам, стала «солдатским раем».

«Командир нашей роты наливал мне водки и кусок сала давал», — вспомнил артист.

А вот армейская жизнь Егора Кончаловского выдалась далеко не такой радужной. Будущий режиссер служил в кавалерийском полку, где ему приходилось убирать лошадиный навоз и шить амуницию.

«У нас был завтрак 15 секунд, обед — 30 секунд. Поэтому мы в суп валили кашу и компот и сразу все ели», — рассказал он.

Денис Клявер признался, что его из армии ждала не только девушка, «но и парень» — тогда они со Стасом Костюшкиным только создали дуэт «Чай вдвоем». Сын музыканта Тимофей недавно принял присягу и уже прошел курс молодого бойца. По словам Клявера, молодой человек с детства занимался тхэквондо и даже стал чемпионом мира.

Среди тех, кто так и не смог на себе прочувствовать романтику армейских будней, оказался актер Виктор Добронравов. По его словам, на службу его не пустил отец, хотя артист стремился отдать долг Родине.

Напомним, что 20 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Известные политики и артисты рассказали армейские байки, разобрали и собрали автомат на время и исполнили под гитару песни военных лет.

Во время пресс-конференции велась прямая трансляция. Ее зрители проголосовали за лучшего, на их взгляд, гостя мероприятия. Пальму первенства заполучил артист театра и кино Евгений Дятлов, которого назвали наиболее подготовленным защитником Отечества.

В интервью Федеральному агентству новостей он назвал армию крутым испытанием, поскольку служба в ней дает мужчине бесценный опыт и возможность проявить себя.