В МИД назвали эффективной работу механизмов деконфликтинга США и РФ в Сирии

Москва, 23 февраля. Механизмы налаживания взаимопонимания США и РФ в Сирийской Арабской Республике работают крайне эффективно. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД России Александр Грушко.

«Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание, кто, что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации», — сказал российский дипломат в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон по политическим соображениям не хочет называть это координацией, называя это деконфликтингом.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военнослужащими. В описании сказано, что конфликт случился возле города Камышлы на северо-востоке САР. Впрочем, когда конкретно было снято видео, не уточняется. Запись сделана пассажиром транспортного средства, которое догоняет автоколонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними следуют два американских БТР. Колонна следует чересчур медленно, и «Тигр» предпринимает попытки обогнать американский броневик, но тот пресекает ему проезд.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На данном этапе Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры, возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.