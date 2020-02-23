Киев, 23 февраля. Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы могут объединить в одно предприятие «Воды Таврии», чтобы подавать воду на полуостров и контролировать мелиорацию в Херсонской области. Об этом сообщил экс-депутат Рады Сергей Хлань.

«Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины. Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера. Хотят успеть до поливного сезона», — написал он на своей странице в Facebook.

Хлань добавил, что такая инициатива со стороны украинских властей приведет к тому, что херсонские аграрии станут «управляющими на чужих полях».

Напомним, в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% водных потребностей Крыма в пресной воде. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.