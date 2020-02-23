Сторонник теории «плоской Земли» разбился на самодельной ракете в США

Лос-Анджелес, 23 февраля. Сторонник теории о плоской Земле американец Майк Хьюз погиб в Калифорнии в результате аварийной посадки на самодельной ракете. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Хьюз и его компаньон Уолдо Стейкс разбились на паровой ракете, которую самостоятельно разработали, чтобы подняться в воздух на 62 мили. Самопровозглашенные астронавты посвятили жизни тому, чтобы доказать миру, что на самом деле Земля представляет собой плоский диск.

Исследования Хьюза спонсировала организация «Плоская Земля», где убеждены, что космос, МКС, высадка человека на Луне и все, что связано с внеземной сферой — заговор государств для обмана налогоплательщиков.

Погибшие должны были попасть в космическое пространство независимо от властей, чтобы лично увидеть, как там все обстоит.

Отмечается, что за полтора года до трагедии Хьюз практически точно предсказал собственную смерть. Мужчина снялся в клипе американской музыкальной группы Death Valley Girls, где якобы приземлился на ракете в пустыне. В видео после посадки псевдоастронавту стало плохо, врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

В память о стороннике плоской Земли исполнители опубликовали трогательный пост.

«Безумный Майк! Спасибо за все твои приключения! Мы любим тебя навсегда! Надеюсь, ты, наконец, узнаешь, плоская ли Земля», — написали музыканты в Twitter.

В 2018 году сторонники теории плоской Земли провели в Британии первую в истории государства «научную» конференцию, напоминает «Пятый канал». Девять спикеров представляли свои доказательства того, что Земля представляет собой плоский диск, а один из участников уверял, что гравитации не существует.