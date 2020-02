Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом WBC

Лас-Вегас, 23 февраля. Британский непобежденный боксер Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, не оставив ни единого шанса своему оппоненту американцу Деонтею Уайлдеру. Цыганский король одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Первый поединок между Уайлдером и Фьюри, который прошел два года назад, завершился вничью — судьи не смогли выявить сильнейшего.

