Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом WBC

Лас-Вегас, 23 февраля. Британский непобежденный боксер Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, не оставив ни единого шанса своему оппоненту американцу Деонтею Уайлдеру. Цыганский король одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Первый поединок между Уайлдером и Фьюри, который прошел два года назад, завершился вничью — судьи не смогли выявить сильнейшего.

31-летнйи Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинского спортсмена Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британского боксера 30 побед, 21 из которых — нокаутом.

Уайлдер сохранял титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. На счету американца 42 победы, одно поражение и одна ничья.