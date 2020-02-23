Нумеро-психолог Солнечная объяснила, как не ошибиться с выбором даты свадьбы

Москва, 23 февраля. «Красивая» дата свадьбы имеет для многих пар особое значение. О том, как не ошибиться с выбором, рассказала нумеро-психолог Елена Солнечная.

Не секрет, что многие влюбленные начинают подготовку к такому важному событию, как свадьба, с выбора «правильной» и «красивой», на их взгляд, даты. К примеру, многие стремятся заключить брак 02.02 или 10.10.

Как отметила нумеро-психолог, у каждого дня есть свое, особенное значение. День, выбранный влюбленными для свадьбы, говорит о характере их взаимоотношений, считает Солнечная. По ее словам, числа несут направляющий характер.

«Каждый месяц имеет свою структуру. Цифры 2, 4, 6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел – интуитивное. 1, 3, 5, 7, 9 – это логические цифры, мужское начало. Они несут материальное, ресурсное значение и задачи», – цитирует специалиста радио Sputnik.

По словам Солнечной, есть общие закономерности для выбора времени свадьбы. К примеру, весной люди по своей природе активизируются, поэтому пара, которая хочет испытывать заряд внутри себя, выбирает именно это время года. Если же партнеры чувствуют себя равными и наполненными в отношениях, они заключают брак летом, добавила нумеро-психолог.

«Осень для свадьбы выбирают те, кто хочет большую семью. Зимой заключаются кармические браки, когда люди хотят что-то друг в друге почерпнуть», – заключила Солнечная.

Ранее астрологи составили топ-5 «худших жен» по знакам зодиака. Речь идет о женщинах, которые, по мнению специалистов, не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской. В список вошли рожденные под знаком Близнецов, Льва и Стрельцов. Эксперты считают, что дата рождения очень сильно влияет на характер человека.

Общественность тем временем обсуждает сразу несколько свадеб, к которым ведут подготовку известные пары. Недавно стало известно, что солистка известной поп-группы «А’Студио» Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов могут заключить брак уже этим летом. А балерина Анастасия Волочкова объявила, что выйдет замуж за «непубличного человека» в октябре этого года.