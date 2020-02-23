Жители сирийского Алеппо поздравили российских военных с 23 Февраля

Алеппо, 23 февраля. Жители района Банизайд, одного из наиболее пострадавших от боев в сирийском Алеппо, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.

Общение служащих с представителями городской администрации и местными жителями состоялось во время оказания продовольственной помощи нуждающимся, организованных российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Всего в Банизайд привезли 250 наборов, включающих сахар, рис, муку, чай, сгущенное молоко и хлеб.

К поздравлениям россиян присоединился вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби. Он выразил им признательность народа Сирии за помощь в борьбе с терроризмом в стране и в городе, назвав служащих «русскими друзьями».

«Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям. Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником — Днем защитника Отечества», — сказал Ашшехаби.

Он добавил, что помощь российских военных недооценить нельзя, и пожелал им мира и благополучного возвращения домой.

Личную благодарность и поздравления служащим передали и обычные местные жители. Они выразили россиянам признательность за все, что они сделали и продолжают делать для Сирии, и лучшие пожелания. При этом жители Банизайда отметили, что поздравляют не только тех россиян, которые находятся на службе в САР, но и всех, кто в РФ.

Сирийцы не в первый раз поздравляют российских служащих с 23 Февраля. Подобную акцию в прошлом году «русским друзьям» устроили жители идлибского поселка Телль-Ханзир.

В 2018 году по случаю Дня защитника Отечества на стадионе молодежного благополучия в Алеппо состоялся товарищеский матч между сборными сирийской правительственной армии и сборной российской группировки войск в Сирии.

Тогда губернатор провинции Хусейн Диаб отметил, что Сирия не забудет своих друзей, которые стояли с ней в ее войне с терроризмом, и те жертвы, которые они понесли в борьбе с боевиками, представляющими опасность не только для САР, но и для всех народов и стран мира.