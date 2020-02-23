Попова и Минниханов осмотрели больницу, куда на карантин привезли россиян из Японии

Казань, 23 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осмотрели инфекционную больницу, где на карантине находятся граждане России. Ранее в Казань были доставлены восемь россиян, которые оказались на борту зараженного лайнера Diamond Princess.

По данным пресс-службы руководителя Татарстана, среди восьми доставленных в инфекционную больницу человек, четверо являются жителями республики. В числе людей, помещенных в карантин, есть один ребенок.

«Все они доставлены в отдельные боксы инфекционной больницы, где будут находиться в течение 14 дней», – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Татарстана Лилия Галимова.

Больницу сегодня осмотрела глава Роспотребнадзора и руководитель республики. Анна Попова отметила, что Татарстан показывает высокую оперативность в сложившейся ситуации. В свою очередь Рустам Минниханов добавил, что медицинское учреждение соответствует всем требованиям и нормам.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у россиян, переболевших ранее коронавирусом, симптомов нет. Заболевание протекает в легкой форме, а их здоровью ничего не угрожает. Эвакуация граждан с борта Diamond Princess проводилась авиацией МЧС при содействии МИД РФ, диппредставительства РФ в Японии, Роспотребнадзора и российских врачей.

Напомним, круизный лайнер попал в карантин 5 февраля, поскольку у одного из его пассажиров из Гонконга был выявлен коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров.