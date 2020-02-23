Новые правила по выдаче грин-карт вступают в США

Вашингтон, 23 февраля. Власти Соединенных Штатов с предстоящего понедельника будут действовать в рамках новых правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (грин-карт). Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Так, новыми правилами предусматривается ужесточение требований для заявителей, которые рассчитывают на государственные пособия.

«Министерство внутренней безопасности сможет приступить к исполнению нового законодательства 24 февраля. Так, новые члены нашего общества должны быть материально самостоятельными», — следует из сообщения вашингтонской администрации.

Напомним, в октябре 2019 года федеральный судья заблокировал решение американских властей, которое помогло бы иммиграционным службам отказывать в грин-карте или по заявлению на визу иммигрантам с небольшими заработными платами, которые, по мнению Вашингтона, могут стать тяжелым грузом для налогоплательщиков США. Впрочем, суд вышестоящей инстанции отменил этот вердикт.