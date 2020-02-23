В России отмечают День защитника Отечества. События дня. ФАН-ТВ

День защитника Отечества Сегодня, 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Это праздник сильной половины человечества. Тех, кто служил и связал свою жизнь с военной сферой. Важную дату учредили более века назад в честь создания Красной Армии. А свое нынешнее название праздник получил уже в 1995 году. Сегодня традиционно во всех регионах страны пройдут вахты памяти, возложение цветов к мемориалам погибших воинов. Также во многих городах запланирована насыщенная праздничная программа. Так, к примеру, для жителей и гостей Москвы на ВДНХ пройдут концерты, спектакли, лекции. А в столичном парке «Митино» каждый может почувствовать себя не только настоящим защитником, но и викингом. Там состоится реконструкция боя на мечах, а вечером гостей праздника ждет праздничный салют.

Советник Трампа прокомментировал «российское вмешательство» Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности не располагает данными о попытках России поддержать на выборах его шефа. Как сообщил Роберт О'Брайен, у него есть доступ к секретным данным, но никакой информации о предстоящих выборах до него не доходило. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Москва делает все, чтобы нынешний глава Белого дома сохранил свой пост. Другие журналисты написали о том, что наша страна поддерживает кандидата от Демократической партии Берни Сандерса. И тот, и другой опровергли слухи. А пресс-секретарь президента России назвал «параноидальными» сообщения о «российском вмешательстве». Но, как отметил Дмитрий Песков, Москва готова к тому, что в американские СМИ будут все чаще публиковать подобный фэйк-ньюс.

Проверка российских биатлонистов в Антхольце Российские биатлонисты не использовали допинг. Таков первичный результат обысков наших спортсменов в Италии. Никаких улик правоохранители не нашли, но для дальнейшей проверки у биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича изъяли телефоны и компьютеры. Накануне итальянская полиция наведалась к сборной России в Антхольце. Там сейчас проходит чемпионат мира. Выяснилось, что Касперович работает не по своей аккредитации, а это, по мнению правоохранителей, может быть связано с допингом. Все произошло за несколько часов до эстафетной гонки, на которой, кстати, Россия показала четвертый результат. После соревнований Логинов отметил, что из-за частых нападок он не исключает завершения спортивной карьеры.