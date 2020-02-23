Метеоролог предупредил, что весну в России можно ждать через месяц

Москва, 23 февраля. Последняя неделя календарной зимы отметится смешанными осадками и сложными метеоусловиями. Такое заключение сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По информации синоптика, 23 февраля в центральной части страны ожидается мокрый снег и дождь. При этом резкое изменение погоды стоит ждать уже с утра воскресенья. Связано оно будет с приходом североатлантического циклона.

«Ветер будет дуть с юго-запада, в среднем скорость будет 7–12 м/с, порывы – до 20 м/с, что соответствует штормовым значениям», – заявил Тишковец.

До конца месяца по ночам ожидаются заморозки, а днем оттепели. В марте погода, возможно, будет от 2 до 4 градусов выше нормы. При этом метеоролог отмечает, что в начале мая теплая погода будет обманчива. Однако сильного снега больше ждать не стоит.

«Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога», – заявил Евгений Тишковец Национальной службе новостей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жители европейской территории России могут рассчитывать на раннюю весну. По словам специалиста, в частности, в столичном регионе март будет более теплым, чем обычно, а весна придет раньше, пишет «Газета.ru».