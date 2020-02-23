Сотрудник арены Эйрс назвал внезапный дебют в НХЛ лучшим моментом в жизни

Роли, 23 февраля. Водитель ледозаливочного автомобиля Дэвид Эйрс (Dave Ayres), вставший в ворота «Каролины Харрикейнз» в ходе игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», назвал это событие лучшим моментом в жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте НХЛ.

Where were you the night Dave Ayres grabbed his first NHL win!? pic.twitter.com/Lpb4HoZdTC — NHL (@NHL) February 23, 2020

Поединок прошел в ночь на 23 февраля в Канаде и окончился победой «Каролины» со счетом 6:3. Матч в воротах гостей начинал Джеймс Раймер, но в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Впрочем, второй вратарь также не смог доиграть из-за травмы. Так как в заявке на матч могут находиться лишь два голкипера, «Каролина» выкрутилась из ситуации, позвав на помощь сотрудника арены — 42-летнего Эйрса.

«Это просто потрясающе, очевидно, что это лучший момент в моей жизни. Я получил много текстовых сообщений, в которых говорилось «выходи», и моментально в комнату кто-то зашел и сказал: «Одевайся, ты выходишь на лед». Я был в шоке, но, конечно, мне это понравилось», — признался новоиспеченный хоккеист.

Он также признался, что его партнеры по команде были великолепны. По его словам, перед выходом на лед один из игроков ему сказал: «Просто повеселись, нам неважно, если ты пропустишь много шайб».

В результате за оставшееся время матча он пропустил две шайбы и парировал восемь бросков. Стоит отметить, что в возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным вратарем, одержавшим победу в дебютной игре в заокеанской лиге.