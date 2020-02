Сотрудник арены Эйрс назвал внезапный дебют в НХЛ лучшим моментом в жизни

Роли, 23 февраля. Водитель ледозаливочного автомобиля Дэвид Эйрс (Dave Ayres), вставший в ворота «Каролины Харрикейнз» в ходе игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто», назвал это событие лучшим моментом в жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте НХЛ.

Where were you the night Dave Ayres grabbed his first NHL win!? pic.twitter.com/Lpb4HoZdTC