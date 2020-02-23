Гражданка Эстонии сбежала в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии

Таллин, 23 ферваля. 35-летняя гражданка Эстонии Анна Финсерасен сбежала в Россию от мужа. Она заподозрила супруга в совращении собственных дочерей. По словам женщины, несмотря на все предоставленные доказательства, правосудие не смогло защитить девочек от отца, потому ей пришлось самой спасать детей и уезжать в Россию.

Анна рассказывает, что у нее роду есть российские корни. В 2009 году она приехала из Эстонии в Норвегию на заработки и устроилась медсестрой в дом престарелых. Там она познакомилась с санитаром Йостеном Финсерасеном, вскоре пара сыграла свадьбу. Женщина объясняет, что в то время она не могла подозревать, какой он человек. Однако позже она заметила у супруга вспышки агрессии. Муж начал бить Анну. Он нападал на нее даже тогда, когда она была беременна.

От Йостена Анна родила двух дочерей Аделину и Луизу. Когда дети были маленькими, отец уже проявлял к ним сексуальное влечение, утверждает Анна. Не выдержав, в 2012 году женщина подала на развод и оформила детям эстонские документы. Она начала готовиться к побегу, потому что понимала, что власти Норвегии не оставят детей иностранке, сообщает телеканал RT.

В течение трех лет дети ездили к отцу, где были без присмотра матери. Когда девочки рассказали, что отец их совращает, Анна Финсерасен обратилась в полицию. После осмотра, проведенного врачом, на мужчину завели уголовное дело. Однако, суд оправдал норвежца и постановил, что дети будут жить с отцом.

«Эти встречи были ужасными для девочек. После них Аделина начала расцарапывать себе лицо, говоря, что сама во всем виновата. Психологи говорят, что это поведение, характерное для жертв сексуального насилия», – заявила Анна Финсерасен.

В январе 2020 года женщина решила бежать в Россию. По словам Финсерасен, Россия оказалась единственной страной, которая смогла помочь.

«Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии», – сказала возмущенная мать.

В настоящее время женщине оказывают помощь российские правозащитники. Семье нашли бесплатное жилье, а детей устроили в школу. Однако адвокат мужа Анны Финсерасен утверждает, что обвинения являются клеветой. Защита собирается подавать заявление о розыске детей в Интерпол.