Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери

Стокгольм, 23 февраля. Мать Греты Тунберг — оперная исполнительница Малена Эрнман — рассказала в новой книге о детстве дочери, описав сложности, которые преодолевала девочка до старта климатической кампании. Об этом пишет британский таблоид The Guardian.

В новой книге Эрнман рассказывает о проблемах, с которыми дочери пришлось столкнуться в детстве. По словам певицы, Грета понемногу исчезала, «удаляясь в некую тьму». Она перестала играть на пианино, меньше улыбалась и практически не ела. В 11 лет, указала Эрман, Грета была «практически немой», а в день соглашалась съесть лишь ложку риса или авокадо.

Ситуация складывалась таким образом, что девочку чуть не госпитализировали, когда она резко похудела на 10 килограмм за пару месяцев, пишет «ФедералПресс».

По словам матери, вернувшись в школу, Грету стали травить одноклассники.

«Школа не проявила сочувствия. У них другое понимание ситуации. Это вина самой Греты, считает школа», — объяснила Эрнман.

Затем медики обнаружили у Греты высокофункциональный аутизм, который Эрнман описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство. Грета стала проявлять интерес к экологическим проблемам после просмотра на уроке в школе фильма о пластике в Тихом океане. Впрочем, как призналась женщина, остальные дети остались равнодушны к фильму.

Напомним, шведская активистка Грета Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в образовательном учреждении стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям активизировать меры борьбы с изменением климата. В декабре ушедшего года Грета стала «Человеком года-2019» по версии известного издания Time. Главный редактор журнала, комментируя этот выбор, обратил внимание на то, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за более чем 90-летнюю историю.