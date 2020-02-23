Самбурская заявила о желании уехать из России

Москва, 23 февраля. Актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России.

По словам Самбурской, причиной тому стали российские холода, которые приходят в страну на полгода.

«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности», — написала она в своем Instagram.

Один из поклонников поинтересовался, с чем связано такое сильное желание актрисы покинуть страну.

«Холод собачий», — ответила Самбурская, добавив, что еще не определилась с тем, куда именно хочет отправиться.

Публикация вызвала волну брюзжания у сердитых пользователей соцсетей.

«Ага уехать и ничего не делать, и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратины взять, вот бы мне так жить. Я с вас балдею. Вам всем мозги нужно лечить», — написал kas.industris.

«Анастасия, добро пожаловать в Беларусь. Здесь можно годами ничем не заниматься! Только одна беда — в тунеядки запишут», — предложила поклонница актрисы из братского государства goncharenko_alesya.

«Ты и так не занимаешься никаким видом творческой деятельности», — заявил lozovoi8314.

Ранее «Известия» раскрыли причины ухода Самбурской из театра на Малой Бронной, где актриса проработала в течение 10 лет. По данным издания, причиной скандала стало «свинство режиссера».