Создатель фигурки-человечка из LEGO скончался в Дании

Копенгаген, 23 февраля. В Дании в возрасте 78 лет скончался дизайнер Йенс Нигар Кнудсен, создатель знаменитой фигурки человека из конструктора Lego.

О смерти Кнудсена сообщил его коллега Милан Педерсен. Мужчина скончался в хосписе из-за бокового амиотрофического склероза. Данное заболевание неизлечимо. Оно приводит к параличу конечностей и атрофии мышц. В марте 2018 года от этой болезни скончался знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг.

Коллеги Кнудсена вспоминают его как человека с фантастическим воображением.

«Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей», – сказал коллега Кнудсена Милан Педерсен.

Йенс Нигард Кнудсен занимал должность дизайнера в LEGO Group более чем 30 лет. В конце 1970 годов он стал одним из создателей популярной фигурки человечка с подвижными руками, ногами и головой, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе от сердечного приступа скончалась художница и музыкант Алли Уиллис. В России она больше всего была известна как автор заглавной песни для популярного сериала «Друзья». Вместе с тем, за ее плечами сотрудничество со множеством известных музыкальных коллективов, пишет «Газета.ru».