Трамп поздравил Сандерса с лидерством на предварительных выборах в Неваде

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал первичные итоги предварительных выборов в Неваде. В штате лидирует его соперник сенатор Берни Сандерс, набравший существенный отрыв.

В своем блоге Трамп отметил, что «сумасшедший Берни хорошо чувствует» себя в штате Неваде. Вместе с тем, по его мнению, бывший вице-президент США Джо Байден и остальные выглядят слабо.

Глава Белого дома также отметил, что ни при каких условиях «мини-Майк» Блумберг не сможет возобновить свою кампанию после «худших результатов в истории президентских дебатов».

«Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!», – написал Трамп.

По последним данным, Берни Сандерс по итогам подсчета 10% голосов набрал на на предварительных выборах в Неваде 44,6% голосов. Второе место занимает Джо Байден, получивший 19,5% голосов, третьим идет Пит Буттиджич с 15,6%.

Напомним, ранее Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире. Он выразил благодарность людям, которые помогали ему, а также заявил, что надеется на победу в Неваде и Южной Каролине, пишет «Газета.ru».