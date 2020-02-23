«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому

Киев, 23 февраля. Участники массовых беспорядков в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали адресованное ему видеообращение.

Ранее в Новых Санжарах произошли массовые беспорядки, когда люди начали бунтовать против размещения в местном пансионате эвакуированных из Китая в связи с угрозой коронавируса украинцев. Комментируя случившееся, Зеленский заявил, что «известные миру вирусологи в спортивных костюмах» намеренно сеяли панику среди местных жителей. Президент указал, что организаторы этой «средневековой дикости» должны понести ответственность.

В своем видеообращении молодые люди ответили ему, что являются местными жителями, а не приезжими провокаторами, которые специально прибыли в Новые Санжары, чтобы дестабилизировать там обстановку.

«Мы сами в Новых Санжарах родились. Я участник боевых действий, воевал за Украину, я патриот, люблю свою Украину. Теперь мне присылают угрозы и всякую грязь», — рассказал один из героев ролика.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл на Украину 20 февраля. В Новых Санжарах протестующие попытались остановить колонну автобусов, на которых людей привезли из аэропорта. В стекла летели камни, дорогу забаррикадировали. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, китайские власти сообщили в декабре прошлого года. Медики выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа.

Как пишут «Известия», число заразившихся вирусом за пределами Китая достигло 1402 человек. Самая массовая вспышка зафиксирована в Японии, где выявлено 745 случаев инфицирования.