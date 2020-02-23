Познер назвал «позором» встречу украинцами своих сограждан из Китая

Москва, 23 февраля. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал протесты, которые вспыхнули на Украине из-за решения местных властей разместить в поселке Санжары граждан, эвакуированных из города Ухань. В настоящее время в китайском городе бушует новый тип коронавируса.

В ответ на данное решение, местные жители попытались перекрыть въезд автобусам, где находились их эвакуированные сограждане. Украинцы не пропускали колонну на территорию санатория и кидали в автомобили камни. Для того, чтобы усмирить протесты, правительство было вынуждено отправить в поселок военных. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.

Комментируя случившееся, Познер заявил, что может «дать голову на отсечение», что в других странах не произошло бы ничего отдаленно похожего. По его словам, такая реакция украинцев напомнила ему Средневековье.

«Это поведение напомнило мне Средние века. Это позор. Но это и показатель состояния умов – не хотелось бы сказать, в Украине, но, как минимум, у данных украинцев», – говорится на официальном сайте Владимира Познера.

Напомним, после скандала с протестами против размещения в Полтавской области эвакуированных граждан, президент Украины Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.