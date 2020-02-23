Валерия ответила «испугавшейся» ее фотографии подписчице

Москва, 23 февраля. Певица Валерия с юмором ответила женщине, «испугавшейся» ее фотографии в Сети.

Валерия выложила в Instagram свою фотографию, сопроводив пояснением, что у нее «не грустное, а серьезное» выражение лица.

«Я вот думаю: почему многие воспринимают меня грустной, когда на фото просто серьезная? Кстати, за секунду до этого кадра все дружно над чем-то хохотали», — написала она.

В комментарии, как водится, «набежали» не только поклонники, но и хейтеры, указавшие на якобы «искусственное» лицо, макияж «из 80-х», «тоску в глазах» и «фотошоп».

«Страшилка», — выразила свое мнение vedernikovaelena76.

Валерия не оставила этот комментарий без внимания.

«Я Вам приснюсь. Бойтесь!» — написала она в ответ.

На это пользовательница Instagram с «пустым» аккаунтом заявила, что ей не снятся сны, потому что она «спит крепко». Певица предостерегла ее, чтобы та себя не «сглазила».

Стоит отметить, что большинство комментариев к этому фото Валерии были все-таки позитивными, а сама артистка охотно общается с подписчиками, отвечая не только на злобные сообщения.

«С каждым годом Вы становитесь все более и более красивее! Самая талантливая, грациозная, изящная и лучезарная звезда нашей российской эстрады!» — отметила eliza_zhemchugova.

«Нисколько Вы здесь не грустная! Просто серьезная! И очень хорошенькая!» — добавила irinachuykova73.

«Валерия, как всегда очень красивая, обожаю твои песни! Как здорово, что есть инста и вот так запросто можно написать любимой певице», — выразила удовлетворение galinka2878.

Ранее «Известия» сообщили о планах Валерии создать партию для женщин, которая занималась бы борьбой с домашним насилием и защитой прав россиянок.