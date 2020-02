Трамп разместил в Сети «болливудское кино» с собой в главной роли

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter «болливудский боевик» с собой в главной роли.

Шуточное видео, в котором лицо Трампа наложено на кадры из индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды» режиссера С.С.Раджамули, создал пользователь под ником @Solmemes1.

Видеоряд представляет американского президента в роли эпического героя, который прорывается через толпы противников, сметая всех на своем пути и одерживая победу над соперником из Демократической партии. В ролике присутствуют также первая леди США Меланья Трамп, дочь главы Белого дома Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Наренда Монди с супругой, приветствующие «победителя».

To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......



USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4