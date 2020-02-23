Трамп разместил в Сети «болливудское кино» с собой в главной роли

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter «болливудский боевик» с собой в главной роли.

Шуточное видео, в котором лицо Трампа наложено на кадры из индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды» режиссера С.С.Раджамули, создал пользователь под ником @Solmemes1.

«Чтобы отпраздновать визит Трампа в Индию, я хотел снять видео и показать, как это будет по моему мнению. США и Индия вместе!» — написал автор.

Видеоряд представляет американского президента в роли эпического героя, который прорывается через толпы противников, сметая всех на своем пути и одерживая победу над соперником из Демократической партии. В ролике присутствуют также первая леди США Меланья Трамп, дочь главы Белого дома Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Наренда Монди с супругой, приветствующие «победителя».

To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......



USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4 — Sol ???? (@Solmemes1) February 22, 2020

«Трейлер» анонсирует визит президента Соединенных Штатов в Индию, который пройдет с 24 по 25 февраля.

Как пишут «Известия», ранее Трамп опубликовал видео, высмеивающее спикера палаты представителей конгресса США, члена Демократической партии Нэнси Пелоси. Американский президент является очень активным пользователем Twitter, регулярно комментируя все наиболее значимые события как в США, так и за их пределами. Во второй день судебного процесса в рамках процедуры импичмента он опубликовал за сутки более 140 постов, установив тем самым личный рекорд.