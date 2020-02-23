Москва, 23 февраля. Портал Organic Welcome порекомендовал съедать по два банана в день, назвав опасный для здоровья объем их потребления.

По данным издания, бананы входят в пятерку наиболее ценных культур в мире и выращиваются по меньшей мере в 107 странах. Эти плоды очень полезны, поскольку имеют высокое содержание калия, клетчатки, витаминов С и В6, а также других питательных веществ. Относительно высокая концентрация сахара, составляющая около 14 граммов на один банан, смягчается клетчаткой, выравнивающей скорость, с которой сахар попадает в кровь.

Портал напоминает, что жизненно-важную роль в организме человека играет калий, который используется в каждой клетке, участвуя в регулировании артериального давлений и высвобождая инсулин. Многие люди не получают достаточного количества калия. Норма его потребления составляет около 3 500 мг в день, а один банан содержит примерно 900 мг калия. Поэтому, съедая ежедневно пару бананов, дополняйте свой рацион картофелем, свеклой, белой фасолью и томатами. Вместе с тем, норма в два банана в день значительно снижает риск гипертонии, указывают специалисты.

Высокое содержание витамина С в бананах замедляет процесс старения. Антиоксиданты нейтрализуют вещества, вызывающие рак. Клетчатка снижает риск возникновения колоректального рака. Витамин С, витамин В6 и клетчатка, пишут авторы статьи, образуют «мощное трио», которые работает на здоровье сердца человека.

Также бананы оказывают благотворное воздействие на пищеварение. Плоды содержат пектин, который связывается с холестерином и снижает поглощение глюкозы во время пищеварительного процесса. Легкость, с которой человеческий организм переваривает бананы, выступает причиной того, что их особенно рекомендуют тем, кто страдает от расстройства желудка.

Издание предупреждает, что бананы противопоказаны тем, кто принимает бета-блокаторы для лечения болезней сердца. Для здоровых людей «опасной» дозой станет потребление 400 бананов ежедневно, что является нереальным количеством, поэтому специалисты рекомендуют есть столько бананов, сколько вам нравится.

Как пишут «Известия», бананы вошли в список продуктов, которые помогают избавиться от жира и набрать мышечную массу.