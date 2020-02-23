В администрации Трампа прокомментировали данные о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 23 февраля. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не располагает никакими данными о попытках РФ поддержать на выборах главу Белого дома Дональда Трампа.

По словам О'Брайена, у него нет никакой информации о «российском вмешательстве» несмотря на высокий уровень доступа к секретным данным.

«Советник по национальной безопасности получает довольно хороший доступ к данным нашей разведки. Я не получал никаких сведений о том, что Россия делает все, чтобы помочь в переизбрании президента Трампа», — рассказал он.

Ранее CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что Москва якобы прилагает серьезные усилия, чтобы Трамп сохранил пост президента.

В то же время Washington Post со ссылкой на собственные источники пишет, что Россия якобы пытается поддержать на выборах президента США кандидата от Демократической партии Берни Сандерса. Сам демократ, комментируя публикацию, сообщил что не нуждается в подобной помощи и призвал Москву «держаться подальше» от выборов в Соединенных Штатах.

Его однопартиец и конкурент Джо Байден считает, что Россия может выступить в поддержку Сандерса поскольку «опасается» силы Байдена, если тот одержит победу на выборах.

«Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Он не хочет, чтобы я был кандидатом. Если вам интересно почему — потому что я единственный человек, который когда-либо сталкивался с ним один на один», — заявил Байден.

По словам еще одного претендента на пост главы Белого дома Майка Блумберга, представляющего Демократическую партию, Москва якобы пытается «продвинуть» слабого кандидата.

«Русским не нужно много думать, они либо выдвинут слабого кандидата, которого потом победит их марионетка Трамп, либо выберут социалиста в качестве президента США», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о «российском вмешательстве» в избирательную кампанию в США и предупредил, что Москва ожидает «роста» таких новостей по мере приближения даты выборов.