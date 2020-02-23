Многодетная мать спасла собаку из ледяной воды в Мытищах

Москва, 23 февраля. В подмосковном городе Мытищи мать троих детей Алина Наумова спасла собаку, провалившуюся под лед на местном водоеме. Как позже пояснила сама женщина, она не могла спокойно смотреть на то, как тонет ее питомец.

Видео, на котором запечатлено спасение пса, опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что женщина бросилась в ледяную воду и рискуя здоровьем спасла животное. Выбраться на берег ей помогли прохожие.

Как позже выяснилось, женщину зовут Алина Наумова, она воспитывает троих детей и работает врачом-гастроэнтерологом. В тот день она гуляла с дочками в парке. Семья стояла не берегу и кормила уток, когда их пес вдруг сорвался с поводка и побежал за птицей. Оказавшись в воде, он не смог плыть из-за льда.

«Я поняла, что я не могу стоять и смотреть, как тонет моя собака. Зашла в воду, проплыла. Собака уже на дне была. Я достала ее за поводок», – прокомментировала телеканалу РЕН ТВ хозяйка пса.

Напомним, ранее на Камчатке региональное МЧС спасло трех мужчин и собаку с льдины, которая откололась от берега. Как после стало известно, пострадавшие вышли на лед в нетрезвом состоянии, пишет «Газета.ru».